MADDALENA LANDI

È tornata dal suo amato Mariodi anni 80Ne danno il triste annuncio il figlio Fabio con Perla, Tommaso e Graziella, il fratello Antonio, la cognata Bruna, i nipoti Ugo, Roberto, Gianfranco, Mirco e Angelica con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, martedì 16 aprile, alle ore 10:45 partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in Via Viletta, 16/a, per la chiesa di Gaione indi al Tempio di Valera.Successivamente le ceneri della cara Maddalena riposeranno nel cimitero di Vigatto, insieme a Mario.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21:15 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante dott. Mauro Pizzi per le amorevoli cure prestate con umanità e professionalità, grazie anche alla signora Untu Serafima per aver passato questi ultimi anni dando un'assistenza encombiabile a Maddalena.15 aprile 2019Ï Francesco, Claudio Bigliardi e famiglieClaudio, Vittoria, Giuseppe e Silvia sono vicini a Fabio e famiglia in questo triste momento per la perdita della cara mamma15 aprile 2019