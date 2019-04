MARIA ZUCCONI

È tornata alla Casa del Signoredi anni 68Con profonda tristezza lo annunciano il marito Edoardo, il figlio Cristian con Laura, Nicolò e Simone, fratello, sorella e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 11.00 partendo dalle Piccole Figlie per la Chiesa di San Paolo Apostolo indi per il Cimitero di Ugozzolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la Chiesa Medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al Dott. Buti del Reparto Oncologico dell'Ospedale Maggiore.16 aprile 2019Ï Tiziana Ghinelli e famigliaÏ Armando, Simona e Studio BaroniÏ Paolo e GiannaCiaoci mancherai tanto e porteremo sempre il tuo ricordo nei nostri cuori.Nicolò e Simone.16 aprile 2019Giovanni, Manuela, Enrico, Erica e Francesco si uniscono commossi al dolore di Edoardo, Cristian e Laura per la prematura scomparsa di16 aprile 2019Amica mia, ci siamo prese per mano ormai anni or sono.Sorella mia, unite abbiamo camminato nella gioia e nel dolore, insieme abbiamo cercato di lottare per vincere tutto ciò che maledettamente ti ha separata da chi veramente ti ha amata.Tesoro mio, il vuoto e il dolore che c'è nel mio cuore nel vederti addormentata in questo sonno eterno è incolmabile, ma il bene che ci vogliamo ci terrà unite fino al giorno in cui ci incontreremo nuovamente, e sarà per sempre.Ora tu veglia e illumina il cammino di tutti quelli che ti hanno amata e continuano a farlo.Arrivederci angelo mio, con immenso affetto ti abbracciamo e ci uniamo al dolore di Edoardo e Cristian.Un bacio.La tua amica Marisa con Antonio e Maria Chiara Malpeli.16 aprile 2019Titolari e maestranze della SIPI e OIKI si uniscono al dolore di Edoardo e Christian per la grave perdita di16 aprile 2019Nicoli Srl Autotrasporti è vicina alla famiglia Di Bacco in questo momento di lutto per la scomparsa della signora16 aprile 2019Le Società Ortalli Sergio e P & O Srl sono vicine alla famiglia Di Bacco per la perdita di16 aprile 2019Ciaocompagna di tanti bellissimi momenti passati insieme.Franco e Mirella.16 aprile 2019Buon viaggiosaranno sempre un bel ricordo i tanti anni di collaborazione insieme.Rossella.16 aprile 2019Il Condominio «Laura» di via Budapest 7 partecipa commosso al lutto che ha colpito Edoardo e i figli per la perdita della cara16 aprile 2019Affranti per la scomparsa della nostra amatasiamo vicini ad Edoardo e a Cristian.Per sempre grati della Sua amicizia e generosità.Fernanda, Antonio, Giulia e Maria Letizia.16 aprile 2019Luigi e Aurelia Delendati profondamente colpiti, sono vicini a Edoardo e Cristian nel dolore per la perdita della carae formulano ai famigliari tutti le più sentite condoglianze.16 aprile 2019La famiglia Mattioli-Tagliavini è vicina a Christian per la perdita della cara mamma16 aprile 2019Ciaorimarrai sempre nei nostri cuori.Antonella ed Eugenio.16 aprile 2019Luigi Delendati, Claudio Nevi unitamente ai collaboratori dello Studio Nevi e Delendati si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della signora16 aprile 2019<+T>Siamo vicini ai familiari per la scomparsa della cara<+T>Pia e Giorgio, Angela e Mirco, Elisa e Roberto.16 aprile 2019