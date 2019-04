BRUNO ALZAPIEDI

«Figlio mio, io ti amo e ti dissiche sarei stato con te durante tutta la camminatae che non ti avrei lasciato solo neppure per un attimo,e non ti ho lasciato...I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbiasono i giorni in cui ti ho portato in braccio»È mancato all'affetto dei suoi cariGeom.di anni 96Cavaliere della RepubblicaCon infinita tristezza l'annunciano la moglie Mirella, i figli Anahi con Alessandro, Luca con Manuela, i nipoti Andrea, Alessia, Simone, Carlotta con Giacomo e il piccolo Bernardo.I funerali si svolgeranno oggi con partenza dall'abitazione alle ore 14.50 per la chiesa parrocchiale di Pietramogolana, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dr. Casali per la sua attenta disponibilità.16-4-2019Ï Bianca e Fabrizio ValerioÏ Delia CaporaliÏ Ivano Molinari e fam.Ï Fam. Mauro ServentiÏ Gianfranco, Grazia e Francesco AmadasiÏ Famiglia Pierino SandolfiniÏ Anna Zucconi SandolfiniÏ Pier Vittorio e Antonella FavaÏ Famiglia Rosselli DaniloÏ Ernesto Miodini e figliTitolari e dipendenti della ditta MECAR SRL sono vicini a Luca e alla signora Mirella per la perdita del caro16 aprile 2019Lo Studio Mattioli e collaboratori partecipa sentitamente al dolore dei famigliari per la perdita delGeometranel ricordo delle sue esemplari qualità di persona e di laborioso, stimatissimo imprenditore.16 aprile 2019La Ditta Sicurdomo si unisce al dolore della famiglia per la perdita del caro16 aprile 2019Claudio Mazzadi e Virgilio Antelmi con familiari e collaboratori sono vicini alla famiglia delGeom.esempio di imprenditoria, umanità e onestà.16 aprile 2019I colleghi della Direzione Attività Socio Sanitarie dell'Azienda Usl di Parma sono vicini alla Dott.ssa Alzapiedi per la perdita del papà16 aprile 2019Stringiamo tutti i famigliari in un abbraccio per la perdita del caro signorAnna, Marco, Giovanni, Fabiola e Stefano.16 aprile 2019È mancata una persona specialeSono vicina con affetto a Mirella, Hanai, Luca e a tutti i familiari.Solari M.Nazzarena.16 aprile 2019Tutti i dipendenti della C.E.L.I. Sas rimpiangono l'improvvisa perdita del loro datore di lavorouomo tenace, arguto, intelligente e di grande umanità.Profondamente dispiaciuti si uniscono alla famiglia Alzapiedi in questa triste circostanza.16 aprile 2019