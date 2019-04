GIANNI SALATI

«...Non lascerai che il tuo fedele veda la fossa.Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza,dolcezza senza fine alla tua destra.»(Salmo 16)di anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, i figli Cristian con Laura e Stefano con Maria Grazia, i nipoti Alessia con Luca, Federico con Laura, Matteo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 17 aprile alle ore 9.30partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa di Maria Immacolata, indi si proseguirà per il cimitero di Ugozzolo.Questa sera alle ore 20.45 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.16 aprile 2019Ï Grossi ErnestoÏ Famiglia Godi PietroÏ Famiglia Riccardi MariaÏ Famiglia Morbiani MigliettaMaria Grazia si unisce al dolore di Franca e famiglia per la perdita del caro16 aprile 2019«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola»Il Gruppo Famiglie è vicino in preghiera a Franca, Don Francesco e famiglia per la scomparsa del caro16 aprile 2019Renato, Piera e Marco Grossi partecipano commossi al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro16 aprile 2019