GIOVANNI MONTANINI

«Grazie per l'amore che ti abbiamosempre letto negli occhi.Fino alla fine».Annunciano con dolore che è mancato il loro carodi anni 78la moglie Carolina, il figlio Enzo con Pia e Laura, la figlia Eda con Giorgio, Vieri, Vito, Guido e Ave, la sorella Carla.Il funerale si svolgerà nella chiesa di Noceto questa mattina alle ore 10.30 indi al cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.16 aprile 2019Gli amici Daniela e Corrado, Raffaella e Fabio, Paola e Stefano, Renato, Milena e Stefano, Mara e Luca, Micaela e Stefano, Valentina e Gino, Benita e Fabrizio, Gabriella e Massimo, Donatella e Stefano, Mariangela e Massimo, Paola e Mario, Maria e Andrea, Ivana e Angelo, Katia e Attilio, Patricia e Mauro, Giovanna e Roberto, Maria e Giulio, Ilaria e Marco, Mia e Giovanni, Cristina e Paolo, Cristina e Rolando si stringono con affetto a Eda e famigliari per la scomparsa del babbo signor16 aprile 2019Titolari, dipendenti e collaboratori della ditta Biacca Impianti Srl esprimono la loro partecipazione al lutto che ha colpito Enzo e famiglia Montanini per la scomparsa del signore porgono sentite condoglianze.16 aprile 2019