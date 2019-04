AVE SACCHI

«L'esempio che ci hai lasciato, la tua guida, il tuo affetto, rimarranno sempre nei nostri cuori.»Circondata dall'affetto dei suoi cari, serenamente ci ha lasciatidi anni 91Ne danno il triste annuncio il figlio Luca con Federica, gli adorati nipoti Francesco e Virginia e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi, martedì 16 aprile alle ore 14.45partendo dalla Sala del Commiato Cof di Collecchioin via P.F. Carrega 12/A per la chiesa parrocchiale di Ozzano Taro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Giovanni Barazzoni ed a tutti gli operatori che le sono stati vicini con professionalità in questi ultimi mesi.16 aprile 2019Ï Gabriella ed Emilio BruniNatalina e Claudio con le rispettive famiglie, si uniscono al dolore di Luca e famiglia nel ricordo della cara zia16 aprile 2019Giovanni, Marco e collaboratori tutti di FIP Forniture Industriali, si uniscono al dolore di Luca e famiglia per la perdita della cara mamma16 aprile 2019Titolari e dipendenti della ditta Azzali Elettronica con affetto si stringono all'amico Luca per la perdita della mamma16 aprile 2019Silvana e Silvio abbracciano con affetto Luca, Federica, Francesco e Virginia in questo momento di dolore per la perdita della loro amata16 aprile 2019