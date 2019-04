ERNALDO MELEGARI

È mancatoCav. Della Repubblicadi anni 83Lo annunciano le figlie Carla e Mirca, i generi Alfonso e Franco, le nipoti Simona e Michela, la sorella Franca con Francesco e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 17 aprile alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Sant'Evasio.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Mauro Pizzi.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Parma.16 aprile 2019Ï Fam. Fausto CaloriÏ Famiglia SegaliniL'Assistenza Pubblica - Parma (onlus) annuncia la scomparsa del Capo SquadraCav.e si associa al dolore della famiglia.16 aprile 2019I condomini del condominio Martina 62 porgono le più sentite condoglianze alle figlie Mirca e Carla per la perdita del papà16 aprile 2019Qualche partita e alcune cene con la Serie C dello Junior Parma ci hanno fatto conoscere la grande persona che eriCiaoBedo, Mara, Erio, Carla, Paola.16 aprile 2019