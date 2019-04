CLAUDIO ZANETTI

È mancato all'affetto dei suoi cariAddolorati, ne danno il triste annuncio la mamma Anna, la moglie Cristina, il figlio Andrea con Isabella, i cognati Felicita e Dalmazio.I funerali avranno luogo mercoledì 17 aprile partendo alle ore 9.00 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa Parrocchiale di Varsi ove alle ore 10.00 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.16 aprile 2019Ï Franchi Talignani AnnaÏ Fam. Gianluigi OppimittiÏ Marzia Ughetti e figliÏ Comitato Cacciatori Valceno VarsiÏ Giuliano Carpena e fam.Ï Fam. Borella Guido e MariaÏ Famiglia Soldati Rino e FiorellaÏ Famiglia Ghillani Umberto e DonellaÏ Pierantonio e Giuliana BorellaDifficile trovare le parole per colmare un vuoto così grande per la perdita del caroVi siamo vicini.Isabella, Riccardo, Paola, Giuseppe.16 aprile 2019Partecipano al dolore per la morte del caroLa zia Ilva con Nadia e Mauro, la cugina Mara e il figlio Alessandro.16 aprile 2019Luciano con Paola e Matteo, Rossana con Angelo, si stringono con affetto al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro16 aprile 2019Partecipiamo commossi al dolore di Anna, Cristina, Andrea, Felicita e Dalmazio per la perdita del caroricordandolo con affetto e gratitudine.Annamaria, Gervaso, Paolo e Monica.16 aprile 2019La Squadra di Caccia Montedosso è vicina ai familiari per la perdita dell'amico16 aprile 2019