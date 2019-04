MARIA ROSA SIMONINI

È mancatadi anni 78Lo annunciano il marito Antonio con Lino, Cecilia, Giovanni, Anna Maria, fratello, sorella, parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro (PR) alle ore 15,00.Giovedì 18 c.m. alle ore 16,00 nella chiesa di Ranzano sarà celebrata la Messa di Benedizione delle ceneri.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.16 aprile 2019Ï Tulla, Cristina, Carla e StefanoÏ Famiglia Bergonzani RobertoÏ Rosanna, Francesco Rossi e famigliaÏ Anna e Corrado GhillaniÏ Alberto, Luciana, Caterina e FrancescoÏ Fam. Carlo e Lucetta FerrariÏ Fam. Andrea GhirardiniÏ Fam. Antonio GilliÏ Annuccia Piroli BelmessieriÏ Fam. Enzo e Chiara MelegariÏ Ilario, Lina, Ernesto e PaolaÏ Fam. Sergio CanaliLuciana, Gualtiero, Carla e famiglia sono vicini ad Antonio e Lino per la perdita della cara16 aprile 2019Siamo vicini ad Antonio e a Lino con tutta la sua splendida famiglia in questo triste e duro momento che state vivendo.L'amore che vi ha donatorimarrà sempre come luce sul vostro cammino.Con affetto Sabina, Fabrizio, Alessandro e Matteo Simonini.16 aprile 2019Esprimo a tutti i famigliari il mio cordoglio e la mia vicinanza, al caro Antonio tutto il mio affetto per la perdita della caraLino Franzini Sindaco di Palanzano.16 aprile 2019Anna, Mirella e Carlo Galloni partecipano commossi al dolore di Antonio e famiglia per la perdita della cara16 aprile 2019Siamo vicini ad Antonio e Lino per la perdita della caraCelestino, Adi, Silvia.16 aprile 2019Sentite condoglianze ai famigliari per la perdita della caraFamiglie Maggiali Azeglio, Antonio, Manuel e Longarini Clara.16 aprile 2019Maria, Angela e Enrico con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Antonio, Lino e Cecilia per la perdita della cara16 aprile 2019Lucia, Enrica Ravazzoni partecipano commosse al lutto di Antonio e Lino per la scomparsa della carissima16 aprile 2019Carlo Canali partecipa commosso al dolore di Antonio, Lino e famiglia per la perdita della cara16-4-2019