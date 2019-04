GUIDO GALLI

Ci ha lasciatidi anni 57Con immenso dolore lo annunciano la moglie Irina, la figlia Letizia con Andrea, la sorella Eleonora con Paolo, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 17 c.m. alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato Bola di Felino per la chiesa parrocchiale di Calestano.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella stessa chiesa.Ringraziamo tutti gli amici che gli sono stati accanto ed in particolare l'amico Lino.16 aprile 2019Ï Giuseppe, Rosella, LisaÏ Famiglia Ernestina e Ermes OllariÏ Cinzia, Beppe, Giovanni, Anna.Ï Fam. Antonio FabianoÏ Fam. Marco FabianoÏ Fam. Alessandro FabianoÏ Fam. Michele FabianoLa Direzione e le Maestranze della Società G.E.A.F. S.p.a sono vicine ai famigliari per la grave e prematura perdita del caro amico e collaboratore16 aprile 2019I cugini Alberto, Lidia, Francesca e Federico sono vicini a Letizia, Irina, Nora e famiglia per la perdita del caro16 aprile 2019Ciaoci mancherai.Cinzia, Rosanna, Alberto, Lino, Alessandro e Luigi.16 aprile 2019Ciaoeravamo una coppia eccezionale «il nano e il pollo.»Vent'anni indimenticabili di scherzi e battute dietro il bancone del magazzino.Giorgio.16 aprile 2019Un ricordo bello die un abbraccio commosso a tutta la sua famiglia.Giorgio, Marcella e famiglia.16 aprile 2019