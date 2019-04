CROCE

È mancato all'affetto dei suoi cari MAURO PERAZZOLI



di anni 65



A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio: la moglie, il figlio, il fratello e i parenti tutti.



I familiari grati e commossi per l'ampia manifestazione di affetto e cordoglio tributata loro in questo momento di dolore, ringraziano a mezzo del presente, tutte le persone che hanno preso parte al loro lutto.



Un grazie particolare inoltre alla polizia stradale di Fidenza per la gentile disponibilità dimostrata. Villanova sull'Arda, 17-4-2019