LUCIANA OPPICI

È mancata ai suoi caridi anni 84Ne danno il doloroso annuncio il marito Pierino, il figlio Antonio con Marina, la nipote Alice con Diego e Tessa, la sorella Maria Teresa con Cristina, Fabio e Andrea.I funerali si svolgeranno giovedì 18 aprile alle ore 11,15 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Neviano de' Rossi indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.17 aprile 2019