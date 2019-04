REMO DONDI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Lo annunciano con dolore la moglie Silvana, i figli Enrica, Elisa, Donatella e Paolo, il fratello Mimmo, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 20 c.m. alle ore 10,00 nella chiesa parrocchiale di San Secondo P.se, indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20,00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al caro amico Ermes.19-4-2019Ï Fam. Dondi Mimmo, Andrea, Giovanni e BarbaraÏ Fam. Sergio TibertiÏ Fam. Marco TibertiÏ Fam. Luigi DentiÏ Fam. Pietro e Franca SaniÏ Fam. Lilliana GottiEnrica, in questo difficile momento, per la perdita del tuo caro papàricordati che non sei sola, sarò sempre qui con te.Moira.19 aprile 2019Siamo vicini a Enrica e famiglia in questo triste giorno per la scomparsa del padreMoira ed i colleghi del Conad di San Pancrazio.19-4-2019Gli amici della Casa Ecologica, sono vicini a Silvana e famiglia per la perdita del caro amico19-4-2019Gianni Dondi con Elves e Cristiana è vicino con affetto a Mimmo, Silvana e famiglia per la scomparsa del caro19 aprile 2019