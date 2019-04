MARIA OCCHI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Claudia con Luigi, Patrizia con Luigi, i nipoti, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, i pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 20 aprile partendo alle ore 9.45 dalla Sala del Commiato di Varano de' Melegari per la chiesa parrocchiale di Vianino, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dottor Aurelio Ferrentino per la sua disponibilità ed amorevoli cure prestate.19 aprile 2019Ï Fam. CaroliÏ Fam. Occhi GiovanniÏ Fam. Occhi GiuseppeÏ Fam. Roberto CarpanaÏ Afro, Carla, Francesca, Erik, GretaCiaoci manchi tanto.Ti vogliamo bene.Claudia e Patrizia.19 aprile 2019Ciaoi tuoi nipoti e pronipoti.19 aprile 2019ci mancherai. Sarai sempre nei nostri cuori.Tua sorella Silvana, Bruno, tua nipote Daniela e Pier.19 aprile 2019Luciano e Angela con i figli Francesca e Daniele e rispettive famiglie sono vicini affettuosamente a Patrizia e famiglia per la perdita della cara mamma19 aprile 2019Nel ricordo della carasiamo vicini a Patrizia, Claudia e rispettive famiglie.Palmira, Monica, Daniela e famiglie.19 aprile 2019