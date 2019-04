PIETRO ZUCCHELLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio i figli Antonio, Silvano e Marta con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13.45 partendo dalla Casa di Riposo di Collecchio, per la chiesa di Felino, indi al cimitero di Cevola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare a tutto il personale della Casa di Riposo di Collecchio.19 aprile 2019Ï Fam. Albino MolinariMarino, Andrea, Ornella, Clarissa, Domenico e Stefano si stringono ai cugini Antonio, Marta e Silvano per la perdita del caro19 aprile 2019Luciano con Vincenza ed Elisa abbraccia affettuosamente Antonio, Silvano e Marta partecipando al loro lutto per la scomparsa del padre19 aprile 2019