GIUSEPPINA PESCHIERA

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano il marito Franco, figli, nuora, genero, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 20 aprile alle ore 9,10 presso la Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ai medici curanti per le amorevoli cure prestate.19 aprile 2019Ï Tino e Adriana ReggianiÏ Bruno e Alda CodilupiAvrò sempre nel cuore le attenzioni che hai avuto per le tue nipotine e per me, grazie del tuo amore.Siamo vicini alla famiglia per la perdita della cara nonnaLetizia, Ada, Raffaella e famiglia.19 aprile 2019I colleghi della ditta Levati Food Tech S.r.l. sono vicini a Maurizio per la perdita della cara madre19-4-2019si è impegnata per molto tempo nel buon andamento della nostra comunità.I condomini di Via Bachelet non la dimenticheranno.19 aprile 2019