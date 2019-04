CRISTINA GIACOVELLI

Circondata ed amata dagli angeli è salita in cielo la nostra caradi mesi 10La mamma Maryia, il papà Antonello e tutti i suoi cari annunciano che i funerali si svolgeranno sabato 20 aprile alle ore 10.30 nel duomo di Colorno indi si proseguirà per il cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di beneficenza.19 aprile 2019Maria e Antonello, sono un padre che vuole esprimere profonda partecipazione e rispetto per la vostra angoscia, e la certezza che la vita tornerà a riempire presto il vostro cuore.saprà sempre darvi la forza e la speranza che vi serviranno.Benedetto.19 aprile 2019