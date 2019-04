ENNIO BONILAURI

È mancato ai suoi caridi anni 78Lo annunciano con dolore la moglie Silvana, le figlie Elena con Ivano, Elisa con Roberto, la nuora Mari Trini con Massimo, i nipoti Mariagrazia, Bianca, Gabriele ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 23 alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di Busseto ove la cara salma giungerà dall'ospedale di Vaio, indi proseguirà per la cremazione.Il S.Rosario sarà recitato lunedì 22 in Chiesa Collegiata dopo la S.Messa vespertina delle ore 18,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Paolo Ronchini per la premurosa assistenza.20 aprile 2019Il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'«Associazione Amici di Verdi» a nome dei soci esprimono il cordoglio per la scomparsa die sono vicini alla figlia Elena loro Vicepresidente e ai familiari in questo momento di particolare dolore.20 aprile 2019Rino, Anna e Pamela Baroni partecipano commossi al dolore dei familiari per la perdita del caro20 aprile 2019