PIERINA FONTANA

Ci ha lasciato la nostra caradi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Mino e Giorgio, le nuore, i nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la parrocchiale di Reno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 aprile 2019Ï Irene e figlieÏ Lia e figliÏ Ennio e DanielaÏ Paola, Brunetto e ChiaraÏ Daniele, Sandra, Irene, GiacomoGrazie di tutto l'amore che ci hai donatoFranca, Katia, Marco, Giovanna.20 aprile 2019