GIOVANNI RAVERA

È mancato ai suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio la moglie Dina, i figli Mara e Gabriele, il fratello Bruno con Mariuccia, i nipoti Diletta, Lisa, Federico e Sebastiano e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.00partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. «Dallara»(Via Solferino 16) per la chiesa di Fornovo, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 aprile 2019Ï Martina Elli e famigliaÏ Rita, Maria OppiciÏ Barbieri Bianca RosselliSiamo vicini a Dina, Gabriele e Mara per la perdita del caroRosa, Renzo Larini e figli.20 aprile 2019Le famiglie del Condominio «Solferino», addolorati per la scomparsa del signoresprimono le più sentite condoglianze alla moglie Dina, ai figli Gabriele e Mara e familiari tutti.20-4-2019