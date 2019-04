GIOVANNA BARTOLINI SALIMBENI

«Non si perdono mai coloro che amiamo,perchè possiamo amarli in Colui che non si può perdere.»(S.Agostino)Improvvisamente ha cessato di battere il nobile cuore dellaMarchesadi anni 89Profondamente addolorati ne danno l'anuncio la figlia Elisabetta con Riccardo e il piccolo Edoardo.I funerali avranno luogo martedì 23 aprile alle ore 15.00partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino in via Garibaldi 28, proseguiranno per il Tempio di Valera.Le ceneri saranno tumulate presso la tomba di famiglia nel cimitero della Villetta mercoledì 24 aprile.Il Santo Rosario sarà recitato domani luendì 22 aprile alle ore 17.30 presso la stessa chiesa.Un grazie di cuore per le amorevoli cure prestate a Stela Kaskova, al medico curante Dott. Carlo Ravanetti, al Dott. Roberto Capra e al Dott. Luigi Vignali.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.21 aprile 2019Ï Roberto CapraGaspare, Angelica e Madalena Isi, con le famiglie, partecipano al dolore di Elisabetta e dei suoi cari per la scomparsa della cara21 aprile 2019Il Presidente, il Direttore, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti dell'Automobile Club Parma, unitamente a tutto il personale, partecipano al dolore della signora Elisabetta Isi per la scomparsa della cara mamma21 aprile 2019Ludovico, Maria, Giovanni, Barbara ed Emanuele partecipano commossi al dolore di Elisabetta, Riccardo ed Edoardo per la scomparsa dell'amataricordandone le profonde doti di moglie e di madre.21 aprile 2019Isa Guastalla, Maria Cristina e Franco Cornelli sono vicini a Elisabetta e famiglia, addolorati per la triste perdita della cara21 aprile 2019Mimma e Antonio Braibanti profondamente addolorati sono affettuosamente vicini a Elisabetta e famiglia per l'improvvisa scomparsa della mamma, nostra carissima amica21 aprile 2019Un dolce ricordo die un commosso abbraccio ad Elisabetta.Roberta Gandolfi.21 aprile 2019