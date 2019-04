NORINA BARBIERI

È tornata alla Casa del Padredi anni 97Lo annunciano il figlio Giuliano con Angela, i nipoti Marcello, Manuela con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 23 aprile partendo alle ore 10.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace in P.le Pablo, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani lunedì 22 aprile alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare al personale tutto della Casa Famiglia Vivere Insieme.21 aprile 2019Nonnati ricorderemo sempre.Manuela e Marcello.21 aprile 2019Ciao nonnaUn grosso abbraccio da Mavi.21 aprile 2019