GIOVANNI ABELLI

È mancato ai suoi caridi anni 92Ne danno il doloroso annuncio la moglie Colomba, i figli Mirko e Alfredo con Marina, i cugini Livio con Romana, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 24 aprile alle ore 10,30 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Bardone indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Bardone.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 aprile 2019Carla, Luca e Matteo con rispettive famiglie si uniscono al grande dolore di Colomba, Alfredo e Mirco per la grave perdita di23 aprile 2019Graziella, Augusto, Annalisa Rota e famiglie sono vicini a Colomba e famiglia per la perdita del caro23 aprile 2019