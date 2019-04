MARIA CATTABIANI

È salita in cieloLo annunciano la sorella Elda, la cognata, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi martedì 23 aprile alle ore 13.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Sacro Cuore indi al cimitero di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 aprile 2019Ï Francesco Ferri e fam.Cara ziail mio tempo è stato e sarà sempre pieno della tua presenza.Grazie per tutto il bene che mi hai dato.Tuo nipote Tino.23 aprile 2019