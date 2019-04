RENZO BASTERI

Ci ha lasciatidi anni 65Lo annunciano con dolore la moglie, il figlio e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in Via Pezzani, 27 in Langhirano con arrivo alle ore 15.00 nella chiesa di San Michele Tiorre, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 aprile 2019Ï Paola, Orazio e Lorenzo BovaiaÏ Fam. Lazzaro Basteri e figliÏ Valerio e Massimo SillariÏ Vittoria e Claudio ZerbiniÏ Vitali Fausto e fam.Ï Fam. Mauro BernuzziÏ Fam. Azzoni GiancarloÏ Raffaele e Paola CeresiniÏ Giuliana e Marco MorosoliÏ Fam. Graziano CeresiniCon profondo dolore i fratelli e sorelle Basteri annunciano la prematura scomparsa del loro adorato fratelloinsieme alle famiglie Motta, Zerbini, Ceresini.23 aprile 2019Soci e consiglieri del Circolo La Quercia di Barbiano partecipano al utto dei famigliari per la perdita del caro23 aprile 2019Gli amici del Wild Team si stringono con tanto affetto a Diego in questo triste momento per la perdita del caro papà23 aprile 2019Ivonne e Stefano con Annachiara e Giulia si stringono a Lucia e Diego per la scomparsa del caro23 aprile 2019Michele, Deanna e famiglia partecipano al lutto dell'amica Lucia e del figlio Diego per la perdita del caro23-4-2019Titolari e dipendenti della Ditta Saref Autoricambi si stringono al dolore di Lucia e Diego per la perdita del caro23 aprile 2019La vera amicizia resterà per sempre.CiaoCon dolore Simone, Martino e famiglia.23 aprile 2019Allietta, Puppo e Umberto con le relative famiglie partecipano commossi al lutto che ha colpito Lucia, Diego e tutti i fratelli Basteri per la scomparsa del caro23-4-2019Ciaoci mancherai.Pietro, Patrizia, Luca e Sara.23-4-2019Le famiglie Claudio Risoli con Rita, Federico e Marianna sono vicine a Lucia, Diego e Cristina per la scomparsa del caro23 aprile 2019Nicolino, Luca, Silvio, Cristina, Alessandra e Juri si stringono forte a Lucia e Diego per la perdita dell'amicoDiego mi uniscono al tuo dolore, ti sono vicina per la perdita del tuo caro papàLuana Morosoli23 aprile 2019