VINCENZO MEZZADRI

«Grazie papà per tutto quelloche ci hai dato e trasmesso»È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Lo annunciano la moglie Carmen, i figli Valter con Cristina, Alessia e Gabriele, Valerio con Jonathan e Mara, il fratello Eliseo, i cognati Rolando e Mariuccia.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 24 aprile alle ore 14,30 partendo dalla Sala del Commiato di viale Villetta 16/a per la chiesa di San Marco (via Confalonieri), indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico della Clinica Pneumologica 5° piano e il Centro Dialisi 1° piano del monoblocco dell'Ospedale Maggiore.Un grazie al medico curante dott.ssa Caterina Conforti e al dott. Ivan Comelli e a Vika per l'aiuto prestato. Parma, 23 aprile 2019Ï Ugo, Rosetta e GiulianaÏ Mezzadri Bruna e fam.Ï Mezzadri Bruno e fam.Ï Aldina, Vilma, OscarÏ Fam. Abramo ComelliL'amministratore e i condomini del Condominio Primavera partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa del signor23 aprile 2019La famiglia Palamidesi partecipa al dolore per la scomparsa del caro23 aprile 2019Rolando con Davide, Mariuccia con Piero e Roberto si uniscono al dolore della sorella Carmen e ai nipoti Valter e Valerio per la scomparsa del caro23 aprile 2019