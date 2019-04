MARIA GACOPINELLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio le figlie Paola con Franco, Cinzia con Paolo e Maria Vittoria con Gianni, i nipoti Luca, Paola, Francesco, Alessandro, la consuocera Livia e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 24 aprile partendo alle ore 14,00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace di P.le Pablo, proseguiranno per il cimitero di Petrignacola di Corniglio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del reparto della Medicina Interna del Dott. Riva.23 aprile 2019Ï Pietro e PatriziaÏ Margherita e MassimoÏ Famiglie GiacopinelliCarasarai sempre nei nostri cuori.Le sorelle Tina e Nevalda, il cognato Nino e i loro figli, nipoti e pronipoti.23 aprile 2019In questo momento il vostro dolore è il nostro.Paola, Cinzia e Vittoria vi siamo vicini per la perdita della caraLuigi e Rina23 aprile 2019Paolo, Angela, Walter, Antonella, Gianluca, Mariaelettra, Pietro, Patrizia, Luigi e Mara stringono Paola in un caloroso abbraccio per la scomparsa della cara mamma23 aprile 2019Siamo vicini a Paola, Cinzia, Maria Vittoria per la perdita della cara mammaAntonella, Walter, Neide e famiglia.23 aprile 2019Cristina e Carlo sono vicini con affetto a Vitti e ai familiari per la scomparsa della cara mamma23 aprile 2019