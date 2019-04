CALOGERO TRAINA

É mancato all'affetto dei suoi caridi anni 76Ne danno il triste annuncio la moglie Lina, le figlie Ines con Gabriele e Jessica con Filippo, il caro nipote Simone, il fratello Ignazio, cognati, nipoti e parenti tutti.Il funerale si svolgerà domani, mercoledì 24 aprile, alle ore 10,00 partendo dalla sala del Commiato «San Mauro Abate» in Colorno per il Duomo e cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nel Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante dott. Benassi per le cure prestate.Non fiori ma opere di bene.23 aprile 2019Ï Alberta, Paolo, Annalisa e NicolaÏ Fratelli e sorelle RavasiniTina, Laura e Luca sono vicini con grande affetto a Lina, Ines e Jessica per la perdita del caro23 aprile 2019Presidenti, collaboratori, giocatori e soci del Rugby Colorno sono vicini a Jessica e famigliari per la scomparsa del papà23 aprile 2019Tiziana, Carlo Alberto e Claudia con Alessandro e Alberto partecipano al dolore di Jessica e famiglia per la perdita del caro23 aprile 2019La famiglia Rognoni si stringe al dolore di Lina, Ines e Jessica per la perdita del caro23 aprile 2019