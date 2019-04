ORLANDINA CORTELAZZI

È mancata ai suoi caridi anni 86Lo annunciano la figlia Daniela con Valter, Monica con Massimo, gli adorati Cristian e Mattia, il fratello Emilio con Stefano e Marco e parenti tutti.Il funerale si svolgerà oggi, alle ore 14,30, partendo dalla sala del Commiato «San Mauro Abate» in Colorno per il Duomo locale; le ceneri riposeranno nel cimitero di Copermio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte alla Pubblica Assistenza di Colorno.23 aprile 2019Ï Mario Paola e Maria PiaÏ Claudio Doriana e famigliaÏ Fam. Linda e PaolaÏ Pina e Barbara BelluzziPaola, Anna e Valter sono vicini a Daniela e famiglia per la perdita della cara mamma23 aprile 2019Anna ed Enrico, unitamente ai figli, Paola e Maurizio con le rispettive famiglie, si stringono affettuosamente a Daniela, Valter e familiari tutti per la perdita dalla loro cara23 aprile 2019Cara Daniela la tua mammaha sentito quanto amore c'era accanto a lei.Famiglia Francesco, Tiziana, Silvia e Elisa Bocchi.23 aprile 2019Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Ci uniamo al dolore di Daniela e tutta la famiglia.Graziano, Graziella, Rosaura, Marzia, Claudio, Silvia, Alessandra, Nicolas.23 aprile 2019