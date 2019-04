MARIA TERESA ARMANINI

«Non piangete la mia assenza .......Vi amerò dal Cielo come vi hoamati sulla terra».(S. Agostino)Serenamente ci ha lasciatodi anni 87Ne danno il triste annuncio i figli con le rispettive famiglie, il fratello Costantino ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, martedì 23, alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Donato (ore 15,00) indi si proseguirà per il cimitero di Sorbolo.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.23 aprile 2019Ï Mario FrigeriÏ Nerina e Alberto Stefano RicciÏ Marzia Lucchetti e famigliaÏ Fam. Claudio PattiniÏ Fam. Carlo MontanariÏ Fam. Lidia PiccininiÏ Fam. Del Chicca - PederzaniÏ Rosalia e Riccardo TagliaviniÏ Fam. Piccinini Davide, Stefano e LauraÏ Tiziana e Graziano BagaÏ Marzio BennaÏ Carboni Claudio, Claudia e Maria GraziaÏ Fam. Angelo SicuriÏ Ferdinanda Gennari e MartaÏ Silvia, Fabrizio e FilippoÏ Lisetta e VincenzoÏ Paola Conti e famigliaCiaograzie per tutto l'amore che ci hai dato. Il tuo sorriso sarà sempre il nostro punto di riferimento.Sei stata una nonna fantastica, sempre pronta a coccolare tutti noi.Ti vogliamo tanto bene.Laura, Cinzia, Michele, Giorgia, Cinzia, Alessandro, Malika, Anahi, Mauro, Arianna, Luca, Marco.23 aprile 2019Ciaosei veramente unica.Mi mancherai tanto.Ti voglio bene.La tua Giogiò.23 aprile 2019Ciaograzie per avermi insegnato tanto, dalle tue ricette ad affrontare i momenti difficili con forza e determinazione, ma sempre con il sorriso.Ti voglio un bene immenso.Cinzia.23 aprile 2019Ciaoti ringraziamo per il tuo aiuto, per la tua discrezione, i tuoi insegnamenti e per l'amore che ci hai dato.Le tue nuore Paola ed Alberta.23 aprile 2019Carissimaho avuto il grande privilegio di porterti scegliere come nonna.Ci mancherai moltissimoIngrid con Roberto e Leo, Glauco, Ester e Astrid.23 aprile 2019Un dolce ricordo die un commosso abbraccio a Enrico e famiglia.Mario, Nella, Valentina e Cristian.23 aprile 2019I parrocchiani delle Comunità di Beneceto, Casalbaroncolo e San Donato si stringono in un forte abbraccio ai familiari per la perdita della carae desiderano ringraziarla per aver amato, servito e custodito la loro Chiesa.23 aprile 2019Le famiglie Fausto Guareschi, Mauro Laifer, Luciano Pattini, Arturo Prampolini, Franco Bertani sono vicine a Renata per la perdita della mamma23 aprile 2019Antonio e Fabrizio Massari con le rispettive famiglie sono vicini ai familiari per la perdita della cara23 aprile 2019