CARLA RANIERI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la figlia Claudia con Bruno, la nipote Alessia con Gianpio e la piccola Rachele e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 26 aprile alle ore 14.45 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/A per la chiesa di Santa Maria del Rosario (via isola) indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani 25 aprile alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Rodica per l'affetto dimostrato.24 aprile 2019Ï Fam. GuardianiÏ Giovanna TonioloÏ Gabriella BandiniÏ Paolo e Giovanna VasiniÏ Laura e Giorgio PagliariÏ Francesca, Adriano PeschieraÏ Fam. AdamiLa zia Cosetta, con il marito Mario e figli, è vicina a Claudia, Bruno e Alessia per la perdita della cara cognata24 aprile 2019Il cognato Giorgio con Enrico e Paola e rispettive famiglie partecipano al dolore di Claudia per la scomparsa della mamma24 aprile 2019Le amiche di sempre Catia, Marta, Cristina, Gabriella e Margherita abbracciano affettuosamente Claudia ricordando la sua cara mammae sono vicini a Bruno ed Alessia.24 aprile 2019Marisa Bertozzi con Alessandra e Cesare profondamente commossi sono vicini a Claudia e famiglia per la perdita della cara amica24 aprile 2019Resi e Valerio, Gabriella ed Augusto con le loro famiglie sono vicini a Claudia e famigliari nel triste momento della perdita della cara mamma24 aprile 2019Ermanno e Anna partecipano al dolore di Claudia e famiglia per la perdita della cara24 aprile 2019Siamo vicini con la preghiera a Claudia, Bruno e Alessia per la perdita della cara signoraAntonio e Angela Gravina.Torre Maggiore Foggia, 24-4-2019Ï Mariangela e LucaRosalia, Claudia e Sara con le famiglie partecipano commosse al dolore di Claudia, Bruno, Alessia e famiglia e porgono sentite condoglianze per la perdita della cara24-4-2019