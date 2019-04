FERDINANDO PASSERA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano con dolore la moglie Carla, le figlie Sandra con Mauro e Nadia con Claudio, gli adorati nipoti Chiara con Gabriele, Giulia e Nicolò, i cognati, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 24 c.m. alle ore 13.30 partendo dall'abitazione di via Cremonese n. 104 per la chiesa parrocchiale di Fognano, idi al cimitero di San Secondo P.se.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. G. Pederzani ai medici Oncologici Dott. Gasparro e Dott. Bacchini, agli infermiere domiciliari e alla carissima Milita per le amorevoli cure prestate.No fiori ma offerte alla sezione Avis di San Secondo P.se.24 aprile 2019Ï Elvira, Ugo e figlieÏ Rita SpottiÏ Fam. Luigi e Paola MedianiÏ Fam. Righi GiannaÏ Fam. Righi Emilio, Katia e Silvio MordacciÏ Fam. CecchiniÏ Fam. GruzzaÏ Vanna RainieriÏ Catelli Rosanna e figli«Cosa sarà mai portartidentro solo tutto il tempo,per sempre...solo per sempre...»Grazieun nonno immenso.Chiara, Giulia e Nicolò.24 aprile 2019Vescovi Carlo profondamente commosso partecipa al dolore della famiglia Passera per la perdita del carostimato collaboratore Sivam per diversi anni.24 aprile 2019Siamo vicini a Carla, Sandra, Nadia e famiglie, per la perdita del caroGiovanni, Marco e Daniela Sanini.24-4-2019Siamo vicini in questo momento di dolore a Nadia, Sandra, Carla e famiglia per la scomparsa del caroBarbara, Luca, Rahma e Renata.24 aprile 2019per l'amicizia che ci ha donato la porteremo sempre nei nostri cuori.Famiglia Morsia Bini.24 aprile 2019Sentite condoglianze ai famigliari per la scomparsa del carodai condomini del Condominio Anna Maria Via Orlando, 2.24 aprile 2019