MARCO GRIFFINI

Ci ha lasciatoLo annunciano nel dolore Fausta, Davide con Enrica ed il piccolo Lorenzo, Roberto con Barbara insieme a Francesco con Elisa e Nicole, i parenti e gli amici che gli hanno voluto bene.Il Santo Rosario verrà celebrato oggi 24 aprile alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Vigatto.Venerdì 26 aprile dalle ore 10.00 sarà possibile dare un ultimo saluto a Marco presso le Sale del Commiato Ade di Viale Villetta 31/a alle ore 15.30 verrà celebrato il rito funebre presso la chiesa parrocchiale di Vigatto, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.24 aprile 2018Ï Loredana e GiulianoÏ Famiglia Sergio StocchiÏ Franca e Mauro GuazziÏ Maria e Giovanni PioliÏ Renata e Francesco DonniniÏ Ilde e Bruno BonatiI cugini Silvia, Giorgio con Bea e Miky abbracciano Fausta, Davide e famiglia per la scomparsa del caro24 aprile 2019Andrea, Franca, Matteo e Carla sono vicini al dolore di Fausta, Davide e Roberto per la scomparsa di24 aprile 2019Enrico, Matteo, Giorgio e Giovanna commossi sono vicini a Davide e Fausta per la perdita del caro24 aprile 2019Puoi anche non vederti ma un'amico lo è per sempre, questo tu eri per noi.CiaoWainer, Franca, Fabio, Emanuela.24 aprile 2019Alberto, Giovanna, Elisa, Elena, Armando, Rita, Alice, sono vicini a Fausta e Davide in questo triste momento per la perdita del caro24 aprile 2019La famiglia Galluzzi partecipa al dolore di Fausta, Davide ed Enrica per la perdita del caro24 aprile 2019Abbiamo perso un grande amico ciaoAnna, Mario, Marcello e Arianna.24 aprile 2019