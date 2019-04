CELESTINA LEVATI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano i figli Giuseppe con Mariagiovanna, Antonella con Giorgio, i nipoti Nicola; Francesca con Alessandro e Maria Vittoria; Alessandra con Paolo ed Emma; le sorelle, il cognato, i nipoti, i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.45 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo di Taro (via Solferino 14) per la chiesa parrocchiale di Varano De' Melegari ove alle ore 15.00 si svolgerà il rito funebre, indi al Tempio della cremazione di Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari rivolgono un sentito ringraziamento a tutto il personale del Reparto Neurologia dell'Ospedale Città di Parma in particolare al Dott. Roberto Maione, al medico curante Dott.ssa Maria Paola Sterbini.Un grazie di cuore a Nada.24-4-2019Ï Fam. SterbiniÏ Anna Bercelli, Giuseppe, MonicaÏ Fam. Giuliana, Enzo BandiniÏ Liliana e LuisaCara Antonella, ti sembrerà di essere più sola, ma non è così, perchè la tua mammasarà sempre con te!Giuliana e Nanko.24 aprile 2019Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Rina e Gianni.24 aprile 2019sarai sempre con me.Vanda.24 aprile 2019