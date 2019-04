BICE FERRI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio il figlio Giovanni, la sorella Emilia con Luciano, i nipoti Sonia con Dario, Pietro e Sara, Daniela con Elisa e Luca, cognate, cognato e parenti tutti.Con successivo avviso saranno comunicati il giorno e l'ora dei funerali.Un particolare ringraziamento a Carla per la sua disponibilità e a tutto il personale della Clinica Medicina Angiologica dell'Ospedale di Parma.24 aprile 2019Ï Famiglia Arbelti AlbertoÏ Famiglia Caricati SergioÏ Famiglia Mori RobertoÏ Famiglia Magnati Giuseppe e IlariaI cugini Ferri Ugo, Romano, Franco, Sergio, Camilla ed Enore partecipano al dolore di Giovanni ed Emilia per la perdita della cara24 aprile 2019Tutti i condomini, proprietari e inquilini del condominio «Cinzia C» di Via Ragazzi del 99 n. 8 a Parma sono vicini alla famiglia per la scomparsa della carae porgono sentite condoglianze.24 aprile 2019Ï Carpena Massimo e Fabrizio amministratoriMario e Alessandro Amadasi si stringono a Emilia e Sonia in questo triste momento per la perdita della cara24 aprile 2019Tutti i familiari, coordinatore, operatori e ragazzi del Centro Lubiana ricordanocon affetto.24 aprile 2019Siamo vicini a Giovanni, Emilia e Luciano per la perdita della caraBeati Anna ed Alberto.24 aprile 2019