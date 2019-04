È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 54I funerali avranno luogo sabato 27 partendo alle 11,15 dall'abitazione in via Biancardi Veronica 14 per il cimitero della Villetta.I famigliari ringraziano tutti coloro che in qualsiasi modo hanno partecipato al loro dolore.25 aprile 2019I condomini del Condominio di via Veronica Biancardi, 14 si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro25 aprile 2019