ARIELLA MANZINI

«Buona notte Mamma»<+CE>È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio le figlie Claudia, Mirella con Roberto, Valeria con Daniele, i nipoti Fabio, Erika, Francesca e Mattia, i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani venerdì 26 aprile alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Benedetto, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare al Dott. Adolfo Buja e a tutto il personale medico e paramedico del Reparto di Geriatria 1° piano Padiglione Barbieri.25 aprile 2019Ï Ermes MontaliÏ Luisa Bassanini ved. TurciI suoceri e il cognato Roberto con famiglia partecipano al dolore di Valeria e delle sorelle Claudia e Mirella per la scomparsa della cara mamma25 aprile 2019vivrai sempre nei nostri cuori.Ciao zia.Pierino, Maria, Roberta con rispettive famiglie.25 aprile 2019Ciaoti porterò sempre nel mio cuore.Rita con Armando e Alice.25 aprile 2019Zia Elide con Cristina e Mauro sono vicini a Claudia, Mirella e Valeria per la perdita della cara mamma25 aprile 2019