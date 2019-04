FRANCO PIAZZA

Ci ha lasciatidi anni 85(meccanico di biciclette)Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, la figlia Cristina, l'adorata nipote Sara, cognata, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 27 aprile alle ore 9.30 partendo dall'ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Elena Bazzinotti e al Dott. Claudio Cocchi, alla badante Mimoza, al personale infermieristico Asl Pablo e Aurora Domus per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.26 aprile 2019Ï Pellegrini Luisa, Francesca e FedericaÏ Cattani Luciano e famigliaÏ Ivana e OrlandoÏ Francesco e NatasciaÏ Giulia e MicheleÏ Romano e GraziellaÏ Andrea, Alice e GiadaÏ Rina, Monica e SimonaÏ Alberto SirocchiÏ Afro, Liliana ManaraCiaodovessi risceglierti un'altra volta ti rivorrei così.Rimarrai per sempre con me.Cristina.26 aprile 2019Graziedi esserci sempre stato.Il tuo sguardo pieno di amore mi riempie il cuore.Sara.26 aprile 2019Partecipano al lutto i nipoti Andrea e Fabrizio...Ciaosarai sempre nei nostri cuori.26 aprile 2019Paride, Viviana, Alessandro, Antonella, nonna Anna, sono vicini a Cristina per la perdita del papà26-4-2019Simona e Francesca sono vicini a Cristina, Sara e Angela per la perdita del caro26 aprile 2019Sei stato un grande amicoRicorderemo per sempre la tua disponibilità e generosità.Pier Luigi, Maria e Gabriele.26 aprile 2019Ci uniamo all'immenso dolore di Angela, Cristina e Sara per la perdita del caroRita, Angela, Dorina e famiglie.26 aprile 2019Titolari e mestranze di Oiki Acciai Spa, impresa costruzioni Naviglio e Sipi Spa abbracciano forte Cristina per la perdita del caro papà26 aprile 2019Emidio ed Enrico Bettuzzi con Alberta, Clara, Alessandro, Giovanni, Francesco e Giulia si stringono forte a Cristina per la perdita del caro papà26 aprile 2019Cinzia, Maria, Nicoletta e Simona sono vicine a Cristina, Sara e Angela per la perdita di26 aprile 2019Ciaoamico di sempre.Un forte abbraccio ai famigliari.Luciana, Fabio, Elena Bernieri.26 aprile 2019Cristina in questo triste momento ti siamo vicine per la dolorosa perdita del tuo caro papàIvana, Clara, Monica, Mariangela, Sabrina, Isabella e Barbara.26 aprile 2019