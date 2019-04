ANNA MORELLI

È mancata ai suoi caridi anni 91Ne danno il doloroso annuncio i figli Gianni e Carla con l'adorato Renato, la nipote Marianna e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo sabato 27 aprile alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato in via di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero di Soragna.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Filippo Barbarese e a tutto il personale della Casa Protetta di Fornovo per le amorevoli cure prestate.Un ringraziamento particolare all'amica Luisa Melis per la costante presenza.26 aprile 2019Ï Fam. Egisto ScaricaÏ Mario Canepari e famiglia