VALENTINO SCANZAROLI

Ci ha lasciatodi anni 89Lo annuncia con profonda tristezza il fratello Giuseppe con Caterina e Federico.I funerali si svolgeranno in Fornovo sabato 27 aprile alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato in via di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al Tempio della Cremazione.Sarà possibile salutare Valentino dalle ore 9.00 di sabato.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a Luana.26 aprile 2019Ï Andrea, Graziana Corsini e famiglieÏ Fam. Egisto ScaricaCarmencita, Lalla e famiglia si uniscono al dolore di Giuseppe, Caterina e Federico per la perdita del loro caro26-4-2019