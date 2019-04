RINA CALDA

Circondata dall'affetto dei famigliari si è spentaAddolorati lo annunciano i figli Daniele con Silvia, Simona con Fabrizio, i nipoti Lorenzo, Guido ed Elisa.I funerali avranno luogo venerdì 26 aprile alle ore 16.15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ilario d'Enza, dove verrà celebrata la Santa Messa, indi si formerà il corteo per il cimitero locale.Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno alla cerimonia.26-4-2019Ï Corinella Taddei e famigliaRomano e Laurence e le figlie Raffaella e Francesca con le loro famiglie, ricordano con affetto la cara sorella e zia26 aprile 2019Bruno con Luciana, Filippo, Nicola e le loro famiglie piange la scomparsa della cara indimenticabile sorellae abbraccia con tanto affetto Daniele e Simona.26 aprile 2019Giovanni e Liliana sono affettuosamente vicini a Daniele e Simona e partecipano al loro dolore per la perdita della cara mamma26-4-2019Marco e Giuliana, Cesare e Carlotta, Paolo e Barbara, Francesca e Cesare sono vicini a Simona, Daniele e famiglie per la perdita della cara26 aprile 2019Cinzia e Franco con Giacomo e Alberto sono affettuosamente vicini a Simona e Daniele per la scomparsa della loro cara mamma26 aprile 2019