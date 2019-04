ADELE ROTA

Circondata dall'amore dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 83Lo annunciano il marito Giovanni, il figlio Michele, le nuore Rosa e Paola, i nipoti Alessandra con Alex, Pietro e Francesco, le cognate unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà lunedì 29 aprile alle ore 9.30 partendo dalla Casa di Cura Piccole Figlie di Parma per la chiesa di Gramignazzo ove alle ore 10.00 sarà celebrata la Santa Messa indi al locale cimitero.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa domani sera domenica alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al medico curante Dott. Alberto Savani, ai medici ed a tutto il personale dei Reparti di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma e Medicina della Casa di Cura Piccole Figlie.27-4-2019Ï Famiglia Colla BrunoÏ Anna PagliaÏ Luca Pedretti e fam.Ï Roberto Pedretti e fam.Ï Famiglie Combes, Oscar BernardiÏ Albina MoriÏ Cesare, Raffaella, Max e GiulianaÏ Claudia, Marcello, Alessio e DaniloÏ Luisa BenecchiLa Direzione Aziendale e i colleghi della Casappa S.p.A., si stringono a Michele e alla sua famiglia, per la perdita della mamma27 aprile 2019Carissimaamica di una vita un grosso bacio.Un abbraccio a Giovanni e famiglia.Franca, Remo, Antonia e Massimo.27 aprile 2019Proprietari, inquilini e amministratore del Condominio di via Emilia Est 20 partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa della signora27 aprile 2019Ciaosarai sempre nei nostri cuori.I tuoi amici Maria, Rino Boiardi e figli.27 aprile 2019Adua, Lamberto con Paola, Daniela con Pascal e Alice, si stringono affettuosamente attorno a Giovanni, Michele ed ai loro familiari per la scomparsa della cara27 aprile 2019Ciaole parole non possono neanche iniziare ad esprimere il nostro dolore per la tua perdita.In questo momento più che mai siamo vicini a Giovanni, Michele e tutti i famigliari.Franco, Patty, Lia, Danilo, Lela, Benedetta, Eleonora, Margherita, Sofia.27 aprile 2019Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo.Nel dolore di questo giorno ci uniamo alla sofferenza di Alessandra per la scomparsa della cara nonnaUn profondo abbraccio ai famigliari.Leo, Ines, Miki, Cri, Samu, Vitto, Gioppi, Chiara, Lucio.27 aprile 2019Gianni e Adele con Stefania ed Alberto ricordano con affetto la carae abbracciano Giovanni e Michele.27 aprile 2019