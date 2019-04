PIETRO LOMBARDINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio la moglie Gianna, le figlie Donatella con Roberto e Benedetta, Rita con Andrea ed Eugenio e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 29 aprile alle ore 15.15 partendo dalla Casa di Cura Piccole Figlie per la chiesa Famiglia di Nazareth via Navetta.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 aprile 2019Ï Fam. Antonio ChiericiÏ Fam. Fabio PioliLe sorelle, i cognati e i nipoti della famiglia Dallatana si uniscono al dolore di Gianna, Rita, Donatella e familiari per la perdita del caro27 aprile 2019Pierarturo e Silvia sono vicini a Donatella, Gianna e Rita nel dolore per la perdita del caro27 aprile 2019Francesco Saverio e Isabella Tagliavini si stringono con grande affetto a Gianna, Rita e Donatella con le rispettive famiglie per la scomparsa del carissimo27 aprile 2019