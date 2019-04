ELDA CATTANI

Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio i nipoti Grazia, Mariella, Claudio, Rossella e Isabella con Dafne.I funerali avranno luogo domani lunedì 29 aprile alle ore 15.00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in via 7 Fratelli Cervi n.15 indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Grazie zia per esserci sempre stata e per l'affetto grande che ci hai donato.Un pensiero riconoscente a Rabia che l'ha accompagnata per lunghi anni e un grazie a tutte coloro che hanno aiutato ad assisterla nei suoi ultimi giorni.28 aprile 2019Ricordo con tanto affetto la ziaMaria Cristina Alfieri.28 aprile 2019Un forte abbraccioMatteo, Mariaserena, Rocco, Tommaso, Fabrizio, Andrea, Rocco, Marta e i tuoi piccoli e grandi pronipoti.28 aprile 2019