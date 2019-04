MARIA FERRARI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Addolorati lo annunciano i figli Ivana con Paolo, Franco con Romana, Franca con Franco, le nipoti Chiara con Alessandro, Giulia con Alex, la sorella Irma, cognati e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 29 aprile alle ore 14.15 partendo dall'abitazione per la chiesa parrocchiale di Corcagnano, indi per il Il Tempio" di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare grazie vada al medico curante Dott. Manotti Andrea e alla signora Olga per le cure prestate.28 aprile 2019"Ï Mauro, Mariella e Franca ZiveriÏ Famiglia BardianiLa sorella Irma, unitamente ai figli e rispettive famiglie, si stringe affettuosamente ad Ivana, Franco, Franca e famigliari per la perdita della cara28 aprile 2019Fausto e Rosetta si stringono con grande affetto a Ivana, Gianfranco, Franca e famigliari, per la perdita della loro cara mamma28 aprile 2019Siamo vicini ad Ivana, Franco, Franca e famiglie nel ricordo della caraMaria, Angela, Mariella, Lina, Eugenia, Imelde, Fabrizio e Ornella.28 aprile 2019Claudio e Paolo Carbognani e rispettive famiglie partecipano al dolore della Sig.ra Ivana per la perdita della cara mamma28 aprile 2019Paolo con Anna, Nicoletta con Lamberto, Annalisa con Maurizio, sono vicini a Franco con Romana e famiglia per la perdita della cara28 aprile 2019Daniele e Giovanna, Paolo e Mara sono vicini all'amica Franca per la perdita della mamma28 aprile 2019Arnaldo e Ida, Katia e Andrea, Cristian e Veronica, partecipano al lutto di Ivana, Franco, Franca e rispettive famiglie per la perdita di28 aprile 2019Romano, Simona, Stefania, Davide si uniscono al dolore di Ivana, Franca, Franco e famiglie per la perdita della cara mamma28 aprile 2019