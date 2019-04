ANGIOLINA DALL'AGLIO

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Alessandro e Daniele con Alessandra e Nancy, gli adorati nipoti Michela, Davide, Nicola, Giulia, Luca e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, lunedì 29 aprile, partendo alle ore 14.00 dalla sala del commiato in viale Villetta per la chiesa di San Quintino in via XXII Luglio.Il Santo Rosario sarà celebrato nella chiesa di San Quintino questa sera alle 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 aprile 2019Ï Famiglia Medioli Romano e GiuseppeÏ Famiglia Zoni ParideÏ Famiglie Grignaffini e Dall'AstaÏ Fam. Daniele MozzoniGli amici Mauro e Iolanda, Giorgio e Gemma, Claudio e Giovanna, Giovanni e Angela, Enrico e Elisa sono vicini a Daniele e Alessandro per la perdita della cara mamma28 aprile 2019Emilio e Silvia sono vicini a Sandro per la perdita della mamma28 aprile 2019