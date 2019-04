UMBERTO MAZZOLI

E' venuto a mancare(Il Marinaio)di anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie Elda, i figli Daniele con Gaetana e Cristian, Alessandro con Jolanda e la sua tata Eleonora, il fratello Maurizio con Paul, Tina, Ugo, Fabio, Cinzia con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 30 c.m. alle ore 10 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di S. Giovanni Evangelista, indi al Tempio di Valera.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare grazie al medico curante Dott.ssa Pagani Damaris e al caro amico Gianfranco per le premurose cure.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 21 in S. Giovanni.28-4-2019Ï Ivana, Andrea, Eleonora, Alan e famiglieÏ Valerio, Carlo, Francesco e CarlaÏ Condominio PaolaÏ Gianni IolandaTina, Ugo, Cinzia, Fabio sono vicini nel dolore di Elda, Daniele, Alessandro.Ciaoti ricorderemo sempre con grande affetto.28 aprile 2019Un abbraccio alla famiglia Mazzoli per la perdita del caro cuginoAmilcare e famiglia.28-4-2019Paolo Gherri e Luigi Mazzoli, coi loro congiunti, partecipano al lutto che ha colpito Elda, Daniele, Alessandro, Maurizio e famigliari per la scomparsa di28 aprile 2019Gli amici di sempre abbracciano Alessandro in questo triste momento e si uniscono al dolore della perdita dipadre, marito e nonno esemplare.Le nostre più sincere condoglianze alla moglie Elda, ai figli Alessandro e Daniele, nipoti e tutti i suoi cari.Carlo, Beno, Dento, Ballero, Panda, Gianni, Mosco, Pezzo, Mario e Rudy.28 aprile 2019Pietro e Silvia, Patty e Davide, Alice e Stefano, Sandro e Luisa, Carlo e Michela sono vicini ad Alessandro, Jolanda e famiglia per la perdita del caro28 aprile 2019Ciao vecchio MarinaioAspettaci tra i flutti!Rossella e Gianfranco.28 aprile 2019Nicola Boscaini e gli amici della ASD The Rowdy sono vicini ad Alessandro per la perdita del papàe porgono sentite condoglianze.28 aprile 2019