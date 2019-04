EVA DEMALDE'

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 76Ne danno il triste annuncio la figlia Antonella con Stefano, la nipote Evelyn, la piccola Melody, la sorella Bruna con Gianni, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 29 aprile alle ore 15.15 partendo dall'ospedale di Vaio per la chiesa di S.Maria e si proseguirà per il cimitero di Fidenza.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 nella chiesa di S.Maria.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante dott. Oreste Gorreri e a tutto il personale del reparto Medicina Verde dell'ospedale di Vaio per le premurose cure prestate.28 aprile 2019La sorella Bruna con Gianni e Giancarlo si stringono affettuosamente ad Antonella e famiglia per la scomparsa della carissima28 aprile 2019