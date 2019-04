TELESIO GROPPI

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 85Ne danno il triste annuncio le figlie Tiziana, Emanuela, Chicchi, generi, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 30 aprile alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Petrignacola, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Petrignacola.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Bertini, al personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma di Langhirano e alla cara Elena.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 aprile 2019Ï Ivaldo Groppi e famigliaÏ Ulisse Groppi e famigliaÏ Gabriele Groppi e GianCiaoti ricorderemo con affetto.Marisa con Dario, Vilma con Ugo, Ivana con Fabrizio e rispettive famiglie.28 aprile 2019