ITALO VERNIZZI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Marta, la figlia Sara con Attila, gli adorati nipoti Carlotta e Lorenzo, il fratello Sergio e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 30 aprile alle ore 8,30partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa di Santa Croce, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 21,00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Dott.ssa Paola Zanichelli per l'affettuosa disponibilità mostrata e tutto il personale medico e paramedico del reparto e del Day Hospital di Epatologia per le cure prestate.29 aprile 2019Ï Bluetta e famigliaÏ Silvana, Franco CantarelliÏ Paolo Guasti e famigliaIl fratello Sergio insieme a Claudia con Antonello e Tommaso, Marco con Jana si stringono a Marta e Sara per la perdita del caro29 aprile 2019ti ricorderemo sempre con infinito affetto.Patti, Marisa, Andrea, Giulia e Alessandro.29 aprile 2019Zia Liliana con le cugine Angela, Cristina e famiglie sono vicine a Marta e Sara per la perdita del caro29 aprile 2019Ciao zioci mancherai tanto.Franca, Cesare, Katia e famiglia.29 aprile 2019Barbara e Alessandro si stringono con affetto a Sara e Marta per la perdita del caro29 aprile 2019Pelagatti Emanuele e famiglia si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro29 aprile 2019Alberto con Anna e Maria Camilla con Lorenzo, in questo triste momento, sono vicini a Marta, Sara ed Attila per la scomparsa del caro29 aprile 2019